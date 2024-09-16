İlk 20'ye giremeyen güzel

Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu güzelliğiyle büyüledi

Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu, güzelliği ve fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Finalistlerin arasına giremeyen İpek Kuşçu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" dedi. Kuşçu'yu çok beğenen ve finale kalmamasına şaşıran birçok kullanıcı "Çok güzelsin daha ne kadar yarışmaya hazırlanabilirsin" yorumu yaptı. Kuşçu'nun finale kalamamasının ardından akıllara torpil iddiası geldi