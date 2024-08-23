İç çamaşırını çıkarıp ekmek reyonuna attı

Gittiği markette iç çamaşırını çıkarıp ekmek reyonuna atan İngiliz sosyal medya fenomeni, büyük tepki çekti

İngiliz sosyal medya fenomeni Chloe Lopez, iç çamaşırını uygunsuz yerlere bırakarak büyük tartışma yarattı. İspanya'da çeşitli yerlere iç çamaşırı bırakan Lopez'in eylemleri, bazılarınca eğlenceli bulunurken çoğunluk tarafından eleştiriliyor.

İngiliz sosyal medya fenomeni Chloe Lopez, iç çamaşırını uygunsuz yerlere bırakarak internette büyük bir tartışma başlattı.

TEPKİ YAĞIYOR

Lopez'in son yaptığı olay, İspanya'da bir benzin istasyonunda iç çamaşırını yakıt pompasına asması oldu. Daha önce de bir süpermarketin ekmek reyonuna kullanılmış iç çamaşırı bırakması büyük tepki toplamıştı.

Lopez bu tuhaf davranışı farklı yerlerde tekrarladı. Hatta bir süpermarket zinciri, bu olaylar nedeniyle Lopez hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyor. Lopez'in iç çamaşırını bıraktığı diğer yerler arasında bir mobilya mağazasında yastık altı, bir otomat makinesi ve yeni bir ceketin cebi de var.

Benzin istasyonundaki son videosu binlerce beğeni aldı. Ancak tepkiler karışık: Bazıları bu hareketleri eğlenceli bulurken, diğerleri çok rahatsız edici olduğunu düşünüyor. Öyle ki bazı İspanyollar Lopez'e ülkeyi terk etmesini söyledi. Sosyal medyada pek çok kişi bu davranışların yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bazıları bu hareketlerin sağlık açısından tehlikeli olabileceğini ve sadece ilgi çekmek için yapıldığını düşünüyor. Sonuç olarak, Lopez'in bu tartışmalı davranışları hem destek görüyor hem de ciddi eleştiriler alıyor.

