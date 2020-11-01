İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya görkemli düğün

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz haftalarda sade bir törenle nişanlanmıştı. Genç çift, düğün tarihini belirledi.

Vuslata ermek için arayı hiç açmak istemeyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, düğün tarihlerini belirledi. 20 Aralık'ta hayatlarını birleştirecek olan çiftin düğün mekanları ise Haliç Kongre Merkezi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Aile arasında nişanlanan İdo ile Yasemin Şefkatli, görkemli bir düğün yapmaya karar verdi. Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek.

Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti.

Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçen İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak.

Öte yandan İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulunmuştu.

