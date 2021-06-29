Sunucu Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Erken, uzun zamandır bir dargın, bir bıraşık aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.

Erken paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Ece Erken ’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.Erken paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.