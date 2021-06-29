Her şey sahte çıktı

Mısırlı milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin sahte olduğunu ve sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlayan Şeyma Subaşı ilişkiyi jet hızıyla bitirdi. Ayrıca bebeğini kaybettiğini söyleyen Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı iddia edildi

Bir süre önce bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, kısa sürede sonra da Mısırlı milyarder nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı.

İddiaya göre, milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo’nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi. Ayrıca bebeğini kaybettiğini söyleyen Subaşı’nın aslında kürtaj yaptırdığı öne sürüldü.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti. Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve tektaş yüzüğü takmaması, Alsaloussi’yle olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

SEVGİLİSİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜNCE AYRILDI

Milyarder sevgilisiyle ayrılık haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı, şok gerçekle yüzleşti. Sevgilisinin ona aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo’nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi. Sabah’ın haberine göre bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı’nın aslında kürtaj yaptırdığı da ortaya çıktı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Yaklaşık üç hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış ”Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum” sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.