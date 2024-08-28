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Hazar Ergüçlü, bölüm başı 2 Milyon TL alacak

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Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri’nde “Dilber" karakterine hayat veren Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü yeni sezonda fiyatını iki katı yükselterek bölüm başı 2 Milyon TL alacak

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Hazar Ergüçlü, bölüm başı 2 Milyon TL alacak
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Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri ile ilgili yeni sezona hazırlıklarına devam ederken dizi yeni sezonda Eylül ayında yeninden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizide "Dilber " karakterine hayat veren Kıbrıslı Türk başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü yeni dönemde ise kaşesini yükseltti. 
Geçtiğimiz sezon bölüm başına 1 Milyon TL alan oyuncu yeni sezonda ise fiyatını iki katı yükselterek bölüm başı 2 Milyon TL alacak. 
 Geçtiğimiz dizi sezonunda perşembe günleri yayınlanan İnci Taneler için heyecan dorukta. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicileri televizyona kilitleyen İnci Taneleri yeni bölümlerinde ise kadroya yeni isimler katılacak.

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