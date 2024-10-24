Sanatçı Bülent Ersoy, vefasızlık üzerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, "Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum" sözlerini yineleyerek, "Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" dedi



Önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde cenazelerde eski dostlarına vefasızlık yapan ünlülerle ilgili "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" açıklamasını yapan Bülent Ersoy'a "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" diye soruldu.

Ünlü sanatçı bu soruya "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy , daha önce yaptığı "Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum" açıklamasını yineleyerek dikkat çekici sözlerine bir kez daha açıklık getirdi.Önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde cenazelerde eski dostlarına vefasızlık yapan ünlülerle ilgili "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" açıklamasını yapan Bülent Ersoy'a "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" diye soruldu.Ünlü sanatçı bu soruya "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.