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Hadise'nin Kıbrıs konseri iptal oldu

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Hadise'nin Kıbrıs konseri iptal oldu

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü olan ve aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs’taki bir otelde konser verecekti. Ancak ekibinin büyük bölümünün karantina kuralları nedeniyle Kıbrıs’a gidemeyeceği ortaya çıkınca konser iptal oldu.

Hadise, 20 Temmuz'daki KKTC'deki konserini iptal etti. 35 yaşındaki şarkıcı, konseri iptal etme gerekçesini ise pandemi nedeniyle ülkelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladıkları şartları gösterdi. Ekibinden bazı kişilerin kurallar nedeniyle ülkeye girişi sıkıntılı olunca sanatçı, sahnesini iptal etmek zorunda kaldı.

500 BİN TL KAZANACAKTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır sahnelerden uzak olan Hadise, Kıbrıs'ta vereceği konserden 500 bin TL alacaktı.
 

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