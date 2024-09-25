Hadise'den iddialı pozlar

Milano Moda Haftası'nda giden ünlü şarkıcı Hadise, birbirinden iddialı pozlar verdi

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Milano Moda Haftası 'ndaki tarzıyla adından söz ettirdi. Hadise, ünlü tasarımcı ve markaların kıyafetlerinin sergilendiği Milano Moda Haftası'na katıldı.

Ünlü markaların defilelerini izlemeye giden Hadise, yaptığı iddialı kombinleriyle çok konuşuldu.

Son katıldığı defilede transparan bir üst tercih eden Hadise'nin paylaşımı gündem oldu.

Insagram hesabında 14 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına sevenlerinden 255 binden fazla beğeni ve 'Ne denir ki harika', 'Yine yakıyor ortalığı', 'Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri' gibi yorumlar geldi.