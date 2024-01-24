Hadise, bu kez süpürge sopasıyla dans etti

Özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hadise, süpürge sopası kullanarak dans etti

Geçtiğimiz günlerde adı ünlü şef Gürkan Topçu ile anılan ve çıkan aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer de arkadaşlarıyla yaptığı parti ve süpürge sopasıyla ettiği dansıyla gündem oldu.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Hadise, 14,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından kareleri yayınladı. Arkadaşlarıyla eğlendiği anları "Başı kahkahalı sonu sürprizli" notunu ekleyen Hadise, yeşil yırtmaç elbisesiyle süpürge sopası kullanarak dans ettiği anları da yayınladı.

