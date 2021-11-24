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Görkemli salonda mest eden konser

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Les Ambassadeurs Hotel bünyesinde hizmete giren görkemli Royal Marina Salonu’nda ilk konseri veren Türkiye’nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl, konukları mest etti

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Görkemli salonda mest eden konser
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Girne’nin en seçkin otellerinden Les Ambassadeurs Hotel büyümeye devam ediyor.
Les Ambassadeurs bünyesinde yepyeni bir mekan daha hizmete girdi. Görkemli bir yapıda oluşturulan Royal Marina Salonu Türkiye'nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingol'ün konseri ile hizmet vermeye başladı.

Özenle hazırlanmış olan yeni banket salon gözkamaştırırken, Yavuz Bingol ise konukları adeta mest etti.

Türkiye’den ve Kıbrıs’tan konsere katılan misafirler konserin son dakikalarına kadar keyifli dakikalar yaşadı.

Les Ambassadeurs yatırımlarını sürdürmeye devam ederken, Kıbrıs'’ta bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.


 
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