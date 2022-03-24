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Funda Arar’dan müzik ziyafeti

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Pop müziğin başarılı ve sevilen sanatçısı Funda Arar, sahne aldığı Kaya Artemis Otel’de seslendirdiği hem romantik hem de eğlenceli şarkılarla konukları mest etti

Funda Arar’dan müzik ziyafeti

Türk pop müziğin başarılı isimlerinden biri olan Funda Arar, geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne aldığı Kaya Artemis Otel’i adeta salladı.
Bafra’daki Kaya Artemis otelde sahne alan pop müziğin güçlü sesli sanatçısı söylediği birbirinden güzel parçalar yanında giydiği yeşil abiyesi ve kusursuz fiziğiyle geceye katılan konukları bir kez daha kendine hayran bıraktı.


Özel orkestrasının muhteşem performansıyla sahnede coşan Funda Arar gerek ‘Doldur Yüregimi, Sevda Yanığı’ gibi parçalarının olduğu albümlerden gerekse Sezen Aksu, Kayahan ve daha birçok sanatçıya ait hem romantik hem de eğlenceli parçaları seslendirerek konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.


Zaman zaman orkestrasının çaldığı oryantal müziklere de dansıyla eşlik eden Arar, ‘İzmir Marşı’yla yaklaşık bin kişilik salonu coşturarak bol bol alkış aldı.

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