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Funda Arar’dan Merit Park Hotel’de unutulmaz gece

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Funda Arar’dan Merit Park Hotel’de unutulmaz gece
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Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Kuzey Kıbrıs’ın seçkin otellerinden Merit Park Hotel’de sahne aldı. Sevilen sanatçı, yaklaşık bin kişinin izlediği bu özel gecede konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.
Funda Arar, konserine hit şarkısı “Yak Gel” parçası ile start verirken, “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merit Park Hotel’de olmak ve sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Hep birlikte şahane bir akşam geçireceğiz” diyerek konuklarını selamladı.

Giydiği siyah transparan sahne kıyafeti ile göz kamaştıran ünlü sanatçı, sahnedeki zarafeti ve güçlü sesiyle hayranlarından büyük beğeni topladı.
Arar, gecenin ilerleyen saatlerinde Alagül, Senden Öğrendim, Benim İçin Üzülme gibi popüler şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi usta isimlerin eserlerine de yer vererek, repertuvarını zenginleştirdi.

Özellikle Müslüm Gürses’in unutulmaz eseri “Seni Yazdım” parçasını Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen seslendirmesi konuklarından büyük alkış aldı. Dinleyicilerini hem romantik hem de hareketli parçalarla büyüleyen Funda Arar, bir yandan duygusal şarkıları ile romantizmi doruklara taşırken, diğer yandan kıvrak danslarıyla sahneyi coşturdu.

“Bir Dalda İki Kiraz” şarkısıyla salondaki tüm konukları ayağa kaldıran sanatçı, enerjik performansıyla izleyicilerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Muhteşem sesi, etkileyici sahne duruşu ve seçkin repertuvarıyla Funda Arar, Merit Park Hotel’de bir kez daha hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı.

Merit Park Hotel, Funda Arar’ın sahnesiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunarken, Kıbrıs’ın prestijli eğlence mekanlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
 

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Etiketler; #Funda Arar #Merit Park Otel
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