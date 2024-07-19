Fatma Turgut MOE ‘yi salladı

MOE Açık Hava Sahnesi'nde önceki akşam Fatma Turgut coşkusu yaşandı

Yakın Doğu Kampüsü'nde 14 Haziran’dan başlayarak ses getiren organizasyonlara imza atmaya devam eden MOE Açık Hava Sahnesi'nde Türkiye'nin en sevilen rock müzik sanatçılarından Fatma Turgut, unutulmaz bir konsere imza attı.Hayranlarına adeta oturma yasağı uygulayan, enerjik sahne performansı ve etkileyici vokali ile hafızalardan silinmeyecek bir performans sergileyen usta sanatçının konserinde selfie rekorları kırıldı.Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.Turgut "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Pembe Mezarlık" ve Model grubuyla özdeşleşen "Değmesin Ellerimiz" gibi hit parçalarıyla izleyicileri mest etti. Kalabalık bir hayran kitlesinin eşlik ettiği gecede, seyirciler de şarkılara hep bir ağızdan katılarak unutulmaz anlara tanıklık etti. Turgut, sahnedeki samimi tavırları ve dinleyicileriyle kurduğu sıcak iletişimle büyük beğeni topladı.Konser sonrasında basına konuşan Fatma Turgut, "Böylesine özel bir mekânda ve bu kadar muhteşem bir kalabalıkla buluşmak benim için büyük bir mutluluk. Bu geceyi unutmayacağım," dedi. Böylesi çağdaş bir mekanı ülkeye kazandıranları kutlayan Fatma Turgut, sahneden alkışlar ve çiçeklerle uğurlandı. Lha