Fahriye Özay’dan yeni klip

Ülkemizin değerli sanatçı ve bestecilerinden Fahriye Özay’ın yeni klibi “Kalbimi Verdim” YouTube kanalından yayımlandı.

Ülkemizin değerli sanatçı ve bestecilerinden Fahriye Özay’ın, geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bestesi ve müziği kendine ait olan “Kalbimi Verdim” adlı şarkısına çektiği klibi, YouTube kanalından yayımlandı.Şarkının aranjörü Erkin Hadimoğlu, Klip Yönetmenliği de Ziya Tunaç imzasını taşıyor.Kuzey Kıbrıs’ın özel bölgelerinde çekilen klip, Dünya Kadınlar Gününde yayımlanmasıyla, aynı zamanda kadınlara da armağan edilmiş oldu.Klibin yayınladığı gün Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri de Fahriye Özay’ı başarılarından dolayı plaketle ödüllendirdi.