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Evşen Çağlan’a görkemli kutlama

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Magazin camiasının sevilen ismi Evşen Çağlan, yeni yaşını görkemli bir etkinlikle kutladı

Evşen Çağlan’a görkemli kutlama
Magazin camiasının gözde isimlerinden Evşen Çağlan, yeni yaşını görkemli bir etkinlikle kutladı.
Girne’de beş yıldızlı bir otelde yapılan doğum günü kutlamasında Evşen Çağlan’ı sevenleri yalnız bırakmadı.

Başarılı eski mankenlerimizden olan ve yıllarca podyumlara damgasını vuran Evşen Çağlan, geceye özel giydiği kıyafeti, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle bir kez daha herkesi büyülemeyi başardı.

Evşen Çağlan’ın doğum günü kutlamasında coşku hiç eksik olmadı. Müzikler eşliğinde eğlenen davetliler, renkli görüntüler yarattı.

Yakın dostlarıyla gece boyunca dans ederek eğlenen Evşen Çağlan ise gördüğü ilgi karşısında hem duygulandı hem de büyük sevinç yaşadı.

Yıllara meydan okuyarak adından hala adından söz ettirmeyi başaran Evşen Çağlan doğum gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından da paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.
 
 
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