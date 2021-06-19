Evan ve Cambaz mest etti

Başkent Lefkoşa’nın eğlence mekanı Narnia Garden’da, dün akşam müzik ziyafeti vardı.Sıcak geçen yaz akşamlarını bahçe konsepti ile bir nebze olsun serinletmeyi başaran işletme, sahnesini emanet ettiği genç şarkıcılarla da büyük beğeni topluyor.Narnia’da sahne alan ülkemizin başarılı seslerinden Ahmet Evan ve Eril Cambaz, muhteşem sesi ile konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.Her konserlerinde olduğu gibi dün akşam da dinleyicilerini mest eden Ahmet Evan ve Eril’e müzik sevenlerde eşlik etti.İşletmeciliği Rıfat Ertanın ve Sabih Yüksekbaş'ın yaptığı Narnia Garden müzik severler tarafından çok beğenildi..