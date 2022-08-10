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Eski günler yad edildi

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Eski günler yad edildi


Lefkoşa’da Çağlayan bölgesinde hayatını sürdürenler ve yıllarını o bölgede geçirenler, yıllar sonra düzenlenen özel gecede bir araya geldi.


"Çağlayanlılar Buluşması" geçtiğimiz Cuma akşamı Dahlamer Restoran'da (Eski Anibal Restoran) gerçekleşti.


Yıllar sonra bir araya gelen Çağlayanlılar, nostaljik bir gece yaşadı.


Eski dostlar eski günleri anımsadılar, andılar.



Keyifli saatlerin geçirildiği gecede Çağlayanlılar, “Bu ölümlü dünyada daha sık buluşalım” diyerek sözleşti.


Fotoğraflar: Mehmet Türkelman - Yıltan Taşçı...


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