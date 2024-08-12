Erman Toroğlu'nun yeni imajı olay oldu

Erman Toroğlu'nun yeni imajını görenler ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ekranlara dönen ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni tarzı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Toroğlu'nun saçlarında yaptığı değişiklik ve yeni imajı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada gündem oldu.Süper Lig, dün akşam oynanan Galatasaray-Hataymaçıyla birlikte start aldı. Süper Lig'in başlamasıyla birlikteyorumcusu Erman Toroğlu da ekranlara döndü.YENİ İMAJI GÜNDEM OLDUToroğlu'nun tarzını değiştirdiği görüldü. Saçlarında değişikliğe giden Toroğlu'nun yeni hali sosyal medyada gündem oldu.