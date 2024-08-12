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Erman Toroğlu'nun yeni imajı olay oldu

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Erman Toroğlu'nun yeni imajını görenler ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı

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Erman Toroğlu'nun yeni imajı olay oldu
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Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ekranlara dönen ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni tarzı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Toroğlu'nun saçlarında yaptığı değişiklik ve yeni imajı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig, dün akşam oynanan Galatasaray-Hatay spor maçıyla birlikte start aldı. Süper Lig'in başlamasıyla birlikte spor yorumcusu Erman Toroğlu da ekranlara döndü.
YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU
Toroğlu'nun tarzını değiştirdiği görüldü. Saçlarında değişikliğe giden Toroğlu'nun yeni hali sosyal medyada gündem oldu.
 
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