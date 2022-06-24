Efsaneler ayni sahnede buluşacak

Ülkemizin en sevilen djlerinden olan 2 dev isim baba ve oğul Dj Yusuf Coşkuner ve Reverse İmpact-Ertu Coşkuner pazar akşamı Girne bölgesinin sevilen yeri Carob Roof’da yine kabin başına geçecekler.
Baba-oğul ilk kez yeni ve eskiyi bir araya getirip back to back çalacaklar ve 80,’ler 90’lar ve 2000’leri konuklar için çalacaklar. Türkçe ve Rock Roll tarzı parçaların yanında Reverse İmpact -Ertu Coşkuner 2000’ler Rnb ve güncel pop parçalarına ilk kez ayni sahnede konuklar için çalacaklar.
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