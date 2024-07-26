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Düğüne “Defne” damgası

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Fiziği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu Defne Samyeli, kırmızı dekolteli elbisesiyle bir düğüne damga vurdu

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Düğüne “Defne” damgası
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Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, iddialı tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 52 yaşındaki isim son olarak düğün tarzıyla takipçilerinden beğeni topladı.
Fiziği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı magazin gündeminde düşmüyor.
2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile yaptığı evliliğinden Derin ve Deren adında iki kızı bulunan 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu son paylaşımını davetli olduğu düğünden yaptı.
Geceye özel hazırlanan Samyeli, kırmızı dekolteli elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü isim paylaşımına: 'Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki. Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum.' notunu düştü.
 
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