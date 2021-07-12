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Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı

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Ayca ve Okan The Elysium Park'daki güzel bir düğünle dünya evine girdi

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Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Seyhan ve Metin Yücel çiftinin dünya güzeli kızları Ayca ile ünlü Yakamoz Restorantın sahipleri Kezban ve Hasan Yayman çiftinin yakışıklı oğulları Okan Lefkoşa’da yaptıkları muhteşem bir düğünle evliler kervanına katıldı.

 



Geçtiğimiz Salı akşamı Lefkoşa’da The Elysium Park’da gerçekleşen düğüne gelin ve damadın ailesi, arkadaşları ile dostları da katılarak bu mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı


   
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