Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı

Ayca ve Okan The Elysium Park'daki güzel bir düğünle dünya evine girdi

Geçtiğimiz Salı akşamı Lefkoşa’da The Elysium Park’da gerçekleşen düğüne gelin ve damadın ailesi, arkadaşları ile dostları da katılarak bu mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı