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Dördüncü yılında ilk günkü hizmet aşkıyla

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Sektörde dördüncü yılını dolduran Gendi Meyhanem, Devrim Erlant yönetiminde ilk günkü gibi heyecan ve hizmet aşkı ile müşterilerini ağırlıyor

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Dördüncü yılında ilk günkü hizmet aşkıyla

Lefkoşa’nın uğrak meyhanelerinden Gendi Meyhanem, sektörde dördüncü yılını doldururken, ilk günkü gibi heyecan ve hizmet aşkı ile müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.




Devrim Erlant yönetiminde Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından biri olmaya devem eden Gendi Meyhanem, birbirinden leziz soğuk ve sıcak mezeleri yanında nefis kebap çeşitleriyle konuklarından tam puan alıyor.




Geniş dış mekanı ile pandemi koşullarına uygun bir şekilde konuklarını ağırlayan Gendi Meyhanem hem muhabbet etmek hem de karınlarını doyurmak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

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