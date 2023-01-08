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Dorana Hotel’de büyüleyici bir yılbaşı gecesi yaşandı

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Dorana Hotel’de büyüleyici bir yılbaşı gecesi yaşandı
Girne’nin kalbindeki konumuyla 2022’nin yükselen yıldızı Dorana Hotel, yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen misafirleri için dolu dolu bir program sundu.
Dorana Hotel, Girne’nin merkezinde Girne Kalesi, Amfi Tiyatro, yat limanı gibi tarihi ve kültürel yapılara yakın konumuyla 26 yıldır hizmet vermekte. Otel, 2021 yılında başlanan ve Aralık sonunda tamamlanan restorasyonuyla mimari ve teknik açıdan tamamen yenilenmişti.
2023 yılını özel bir programla karşılamak isteyen misafirleri için unutulmaz bir yılbaşı akşamı hazırlayan Dorana Hotel, konaklamalı ve ayrıca yılbaşı yemeği paketleri ile iki ayrı seçenek sundu.
Dorana Hotel bünyesinde hizmet veren kebabın yeni adresi Dora Restoran’ın kebap menülü yılbaşı kutlama yemeği,  Serdar Kavaz ve ekibinin yerli ve yabancı parçalardan oluşan geniş repertuarlı canlı müzik performansı eşliğinde devam etti.
Gecenin sonunda misafirler eğlecenin doruk noktasında 2022 yılının tüm yorgunluğunu ve stresini atarak 2023 yılının ilk saatlerine keyifle umutla, güzel dileklerle merhaba dediler. Dorana Hotel, misafirlerine uzun zaman hatırlayacakları bir geceye imza attı.
Yılbaşı programına ilişkin açıklama yapan Dorana Hotel Genel Müdürü Yayın Dalgıç;
“2023 Yılbaşı gecesi için misafirlerimiz için hazırladığımız konseptimizle gerek otel misafirlerimize gerekse dış katılım sağlayan misafirlerimize ekibimize beraber beklentilerin üstünde hizmet vermiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Geceye katkı koyan tüm misafirlerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.” dedi.
Dorana Hotel, zevkle döşenmiş otel odaları, modern iç mimarinin izlerini taşıyan dekorasyonu ile sıcak ve özenli hizmet anlayışı ile Girne otelleri içinde özel bir yere sahip. Girne’nin eşsiz tarihi ve kültürel yerlerine yakınlığı, deniz kıyısına yakın konumu ve ulaşım kolaylığı ile Dorana Hotel hem iş seyahati hem de turistik ziyaret yapan konukların beklentilerini karşılıyor. Lha
 
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