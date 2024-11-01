Dj Deniz Narin’in büyük başarısı

İstanbulda bu yıl 7. si düzenlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülü yarışmasında yılın en başarılı Dj’i jüri tarafından Kıbrıslı sanatçı Dj Deniz Narin'e layık görüldü.
İstanbul The Green Park Pendik otelde gerçekleşen muhteşem geceye birçok ünlü sanatçı katılırken Deniz Narin ödülünü Didem Arslan’dan alarak büyük bir başarıya imza attı ve bizi gururlandırdı.
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