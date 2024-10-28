Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri kapsamında Merit Royal Diamond Hotel'de sahne aldı."BAYRAĞIMIZ SONSUZA DEK DALGALANSIN"Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam etmesi en büyük temennim. Bayrağımız sonsuza kadar dalgalansın" dedi. "Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Uluğ, "Son zamanlarda ülkemizde çok tatsız şeyler oluyor. Bu durumlar arttıkça bize normal gibi gelmeye başladı. Alışmamamız gerekiyor. Peş peşe yaşanan cinayetler ve sonrasındaki hain terör saldırısı, hepimizin moralini bozdu. Hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz ama ne derece mutlu olduğumuz tartışılır. Bir yanımız hep eksik. Terörü lanetlememiz ve Cumhuriyete sahip çıkmamız çok önemli. Hele ki bebek cinayetlerinde, sorumluların ağır yaptırımlara uğramasını diliyorum" dedi."GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU""Gelin Takımı filminde oyunculuğu deneyimlediniz. Neler söylemek istersiniz" sorusuna Uluğ, "Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Hem şarkı söyledim hem de set ortamını yaşamış oldum” dedi."ASİL'LE BİRBİRİMİZİ TAMAMLADIK"Uzun süredir müzisyen sevgilisi Asil Gök'le beraber olan Uluğ, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Evlilik saygı duyduğum bir kurum. Çok iyi düşünerek karar vermek gerekiyor çünkü insanlar bazen evlenince ayrılıyor. Biz Asil ile birbirimizin her yönünü biliyoruz ve birbirimizi tamamladık. Neleri tolere etmemiz gerektiğini de biliyoruz" diyerek yanıtladı."EVLENMEK AMAÇ OLMAMALI""Uzun yıllardır evli kalan çiftler de boşanabiliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna başarılı sanatçı, "O biraz da kısmet işi. Kimi 2 ayda evlenip bir ömür mutlu oluyor, kimi de 5 sene birlikte olup, evlendikten 2 ay sonra ayrılıyor. Evlenmek kimse için amaç olmamalı. Bir bakıma en iyi arkadaşınızla evlenmelisiniz" diye yanıt verdi.Röportaj sonrası sahneye çıkan güzel sanatçı misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.