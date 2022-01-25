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Colony’de Ümit Yaşar rüzgârı

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The Arkın Colony Otel’de sahne alan arabesk ve fantezi müziği sanatçılarından Ümit Yaşar, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla konukları mest etti

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Colony’de Ümit Yaşar rüzgârı
 
Türkiye’nin sevilen arabesk ve fantezi müziği sanatçılarından Ümit Yaşar geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne aldığı The Arkın Colony Otel’de konukları büyüledi.



“Soğuk Odalar" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Ümit Yaşar, bu kez sözü ve müziği Mami'ye ait olan "Neredeysen" adlı yeni şarkısı ile gündemden düşmezken, sanatçı verdiği konserle muhteşem bir geceye imza attı ve ayakta alkışlandı.





Birbirinden güzel parçaları seslendirerek konuklardan büyük beğeni alan sanatçı Ümit Yaşar, Kıbrıs’ta sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
 
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