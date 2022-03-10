Colony’de müzik ziyafeti

Seren Serengil ve Serdar Ortaç, The Colony Otel&Casino’da bol eğlenceli bir gece yaşattı

Seren Serengil ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta sonu Girne’de The Colony Otel&Casino’da sahne aldı.Gecenin açılışını yapan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirdi.Ortaç, “Allah’a çok şükür yıkılmadım ayaktayım. Sevenlerim olduğu sürece de beni hiçbir kuvvet yıkamaz. Bunu çok iyi biliyorum” dedi.Seren Serengil ise sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, gazino günlerini yeniden yaşatmak istediklerini söyledi.“17 yıl önce sahneyi bıraktım. Geçen hafta Batum’da ilk konserimi verdim. Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özlemiştim. Yıllarca dev kadroların solistliğini yaptım. Gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bize ait.”Gecede, Ortaç ve Serengil’i izleyenler arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de vardı