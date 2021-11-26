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Colony türkülerle inledi

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Türk halk müziği şarkıcısı Sevcan Orhan, uzun bir aradan sonra tekrar ülkemizde sahne aldı, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı

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Colony türkülerle inledi
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Girne’nin nezih hotellerinden olan The Colony Hotel geçtiğimiz hafta sonu güçlü bir sesi daha ağırladı.


Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Sevcan Orhan, Colony Hotel’de sahneye çıktı. İki saati aşkın bir süre sahnede kalan Orhan, geçmişten günümüze Türk halk müziğinde yer edinen şarkıları seslendirdi.


Neşeli ve enerjik tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan Sevcan Orhan, uzun bir aranın ardından yeniden Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Zaman zaman seslendirdiği türküleri konuklarıyla birlikte söyleyen Orhan, konuklardan tam not aldı.
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