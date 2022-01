Colony Hotel, Doğuş’la yeni yıla girdi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Doğuş, yeni yıl gecesi Girne’de The Arkın Colony Hotel’de verdiği konserle konuklara hem duygusal anlar yaşattı hem de coşturdu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Doğuş, yeni yıl gecesi Girne’de The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.Yaklaşık iki saat süren konserde Doğuş şarkıların pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.Ünlü sanatçı, kadife sesi, içtenliği ve mükemmel sahne performansı ile konuklardan tam not aldı. Doğuş, kendisini daha çok slow şarkılarıyla tanıyan ve seven hayranlarına, duygusal anların yanı sıra enerji dolu ve hareketli zamanlarda yaşattı.Sesi, şarkıları ve sahnesinin yanında güler yüzü ve mütevazi tavırları ile oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğuş, hayranlarının isteğini kırmayarak hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.Gecede ise Doğuş konseri öncesi İzmirli sanatçı Harika Esra Çetin, verdiği muhteşem konserle izleyenleri büyüledi.