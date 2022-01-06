banner762
banner753
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
16 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
37 0
 
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
15 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
286 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
61 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
69 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
25 0
banner661
banner726

Colony Hotel, Doğuş’la yeni yıla girdi

banner476

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Doğuş, yeni yıl gecesi Girne’de The Arkın Colony Hotel’de verdiği konserle konuklara hem duygusal anlar yaşattı hem de coşturdu

banner714
Colony Hotel, Doğuş’la yeni yıla girdi
banner721
 
Türkiye’nin ünlü sanatçısı Doğuş, yeni yıl gecesi Girne’de The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.


Yaklaşık iki saat süren konserde Doğuş şarkıların pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Ünlü sanatçı, kadife sesi, içtenliği ve mükemmel sahne performansı ile konuklardan tam not aldı. Doğuş, kendisini daha çok slow şarkılarıyla tanıyan ve seven hayranlarına, duygusal anların yanı sıra enerji dolu ve hareketli zamanlarda yaşattı.

Sesi, şarkıları ve sahnesinin yanında güler yüzü ve mütevazi tavırları ile oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğuş, hayranlarının isteğini kırmayarak hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Gecede ise Doğuş konseri öncesi İzmirli sanatçı  Harika Esra Çetin,  verdiği muhteşem konserle izleyenleri büyüledi.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.