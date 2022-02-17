Candan Erçetin mest etti

Colony Hotel’de sahne alan Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı

Girne’nin gözde oteli The Colony Hotel & Casino’da Sevgililer Günü öncesi cumartesi akşamı sahne alan ünlü sanatçı Candan Erçetin izleyenleri mest etti.Hayranlarının alkışları arasında sahneye gelen sevilen şarkıcı Candan Erçetin, zarif görüntüsüyle büyük beğeni kazandı.Konserine başladığı, ‘Kim Korkar’ şarkısının ardından sevilen parçalarından ‘Yalan’ ve ‘Annem Annem’ gibi hit olmuş şarkılarını seslendiren Erçetin,konserinde sanat müziği parçalarına ve balkan türkülerine de yer verdi.Söylediği hareketli türkülerle tüm sevenlerinin dans ederek katıldığı gecede coşku bir an olsun eksilmedi.