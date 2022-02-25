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Çalışanlar Korhan Saygıner'le çoştu

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Merit Park’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘‘Fark Yaratanların Gecesi’’ balosunda, yöneticiler ve otel çalışanları doyasıya eğlendiler.

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Çalışanlar Korhan Saygıner'le çoştu
Fark Yaratanların Gecesi
 
Yoğun gecen bir yılın sonunda bütün yılın başarısını bir arada eğlenerek kutlayan Merit Park çalışanları geceye Genel Müdür Alper Pınar’ın konuşmasıyla başladı.






Sözlerine, ‘’bu geceyi sizlerle paylaştığım için keyif alıyorum ve gurur duyuyorum’’ diyerek başlayan Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, ‘’çok iyi bir aile olduğumuza ve çok güzel bir sinerji yakaladığımıza gerçekten gönülden inancım var’’ diyerek aile olmanın önemini vurguladı.





Alper Pınar bu akşamı doya doya yaşayalım, bol bol dans edelim ve eğlenelim diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sürprizlerin bitmediği gece, Merit Park bünyesinde beşinci senesini dolduran personeller için plaket ve rozet takdimleri, ayın personel ödülleri, hediye çekilişleri ile devam etti.





Letafet Lounge Bar’ın vazgeçilmez ismi Korhan Saygıner’in yanı sıra Dj Soydan,Dj Boysan ve Dj Gökhan İle Merit Park çalışanları geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardılar.



Tüm personelinin katılımını sağlamak için iki gece düzenlenen bu organizasyonda Merit Park Hotel çalışanları unutulmaz gece yaşadılar.

 
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