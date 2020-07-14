Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı

Adada eğlence hayatının nabzını tutan Cage Club, görkemli bir organizasyonla yeni sezona kapılarını açtı. Eğlence severlerin Cage özlemi öyle büyüktü ki gecede insan seli yaşandı. Ülkenin dört bir yanından Cage Club’a akın eden konuklar, büyüleyici atmosferde, sıra dışı şovlar eşliğinde unutulmayacak bir gece yaşadı

Cratos Premium Hotel bünyesinde hizmet veren ve adanın en kaliteli eğlence mekanı olarak gösterilen Cage Club, geçtiğimiz cumartesi akşamı düzenlediği muhteşem bir organizasyonla yeni sezona kapılarını açtı; Girne'de adeta yer yerinden oynadı!

Cage Club’ın dört gözle beklenen açılışına binlerce eğlencesever akın etti. Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu gecede adeta izdiham yaşandı.

KONUKLAR YEK TEK TERMAL KAMERADAN GEÇTİ, KAYIT YAPTIRDI

Hijyen kurallarının en üst düzeyde uygulandığı Cage Club’ta konuklar tek tek termal kameradan geçerek ve kişisel bilgilerinin kaydını yaparak içeriye alındı.

BÜYÜLEYİCİ ATMOSFER, SIRA DIŞI ŞOVLAR…

Son yılların en kalabalık açılışlarından birine imza atan Cage Club, büyüleyici atmosferi ve sıra dışı şovlarıyla binlerce kişiye en iyi hizmetle dolu dolu bir eğlence yaşattı.

Başarılı DJ’ler Barış Pulat ve DJ G’nin kabin başına geçtiği gecede coşku bir an olsun eksik olmadı.

Tam bir görsel şovun yaşandığı açılış gecesinde birbirinden sürprizli şovlar eşliğinde oldukça renkli görüntüler yaşandı.

BAŞARININ İKİ MİMARI: SÖZÜDOĞRU VE NAMSOY

Eğlence sektörünün başarılı isimleri Bayram Sözüdoğru ve Berk Namsoy’un işletmeciliğinde yine fark yaratan Cage Club, daha ilk gecesinden bu yaz sezonuna yine damga vuracağının mesajını verdi.

Bayram Sözüdoğru ise gecenin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Geç de olsa güç olmadı ve yine kavuştu Kıbrıs eğlence dünyasının büyüsü ile... Yaz boyunca kalbi eğlence ile çarpan binlerce yürek yine @cagewonderland da buluşacak...Geceye katkı koyan herkese teşekkürler”

Çarşamba-Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç gecesi hizmet verecek olan Cage Wonderland'ta yaz boyunca bir birinden yıldız isimler kabin başında performans sergileyecek.