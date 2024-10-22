Birincilik tacı KKTC'nin

9’un International Top Model of North Cyprus Yarışması'nda KKTC adına yarışan Hayat Gökel tacın sahibi olurken, Kanada’dan Evely Maria ikinci, Fransa’dan Afina Podsevalova ise üçüncü oldu

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli modellik yarışmalarından biri olan International Top Model of North Cyprus 2024, geçtiğimiz cumartesi gecesi Grand Sapphire Resort’ta yapıldı.

9. International Top Model of North Cyprus yarışmasında, KKTC adına yarışan Hayat Gökel tacın sahibi olurken, Kanada’dan Evely Maria ikinci, Fransa’dan Afina Podsevalova ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Grand Sapphire güzeli ise Rusya’dan Anastasia Deviaterikova seçildi.

Hayriye Vurdu Organizasyon tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen yarışma, uluslararası katılımcılarla moda ve güzellik tutkunları için unutulmaz bir etkinlik yapıldı.

Gecenin sunuculuğunu Alp Kırşan ve Demet Şener yaparken, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Tuğba Yurt da sahne aldı.

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