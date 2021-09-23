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Bildiğin Meyhane’de keyifler yerinde

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Ailelerin de ilgi gösterdiği Bildiğin Meyhane’de konuklar birbirinden lezzetli mezeler yanında kebap çeşitleriyle karınlarını doyururken, içkiler eşliğinde hoş sohbetlerle keyifli saatler yaşıyor

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Bildiğin Meyhane’de keyifler yerinde
 
 
Lefkoşa’nın sevilen ve uğrak meyhanelerinden biri olan Bildiğin Meyhane konuklarına en iyi hizmeti vererek takdir toplamaya devam ediyor.


Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lavaş Restaurant yanında konuklara hizmet veren Bildiğin Meyhane’de Lefkoşa gecelerinin serinlemeye başlamasıyla birlikte iç mekan da pandemi koşulları çerçevesinde kullanılmaya başlandı.


Ailelerin de ilgi gösterdiği Bildiğin Meyhane’de konuklar birbirinden lezzetli sıcak soğuk mezeler yanında kebap çeşitleriyle karınlarını doyururken, içkileri eşliğinde hoş sohbetlerle güzel saatler geçiriyorlar.


Samimi ortamı ve kaliteli hizmetiyle beğeni almaya devam eden Bildiğin Meyhane Lefkoşalıların değişilmez adresi oldu.

 
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