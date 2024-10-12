Banksy’nin çelik yeleğine 930 bin Euro

İngiltere’de bıçakla işlenen suçlardaki artışa vurgu yapan Banksy’nin tasarımı ikonik yelek, orijinal fiyatının yaklaşık 3 katına satıldı

’nin 2019 yılında Glastonbury’deki konserinde giyip ünlü ettiği bıçak geçirmez yelek Londra’da 930 bin euroya (34,7 milyon TL) alıcı buldu. Parça,’nin tasarımı olan beş yelekten biriydi ve 360 bin eurodan (13,4 milyon TL) satışa sunuldu. Öte yandan, İngiliz grafiti sanatçısı Banksy’nin duvarına resim yaptığı binanın 20 Kasım’da 750 bin sterline (33.7 milyon lira) açık artırmaya çıkacağı açıklandı.