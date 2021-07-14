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Bafra Gıda, 10. yılını kutladı

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Bafra Gıda Ltd. 10. yılını kokteylli bir etkinlikle kutladı. The Paradise Park’ta gerçekleşen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra birçok siyasi, sivil toplum kuruluşları, Bafra Gıda çalışanları, Bafra Gıda müşterileri, Bafra Gıda tedarikçileri ve Bafra Gıda ürünlerini severek kullanan birçok vatandaş katılım gösterdi

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Bafra Gıda, 10. yılını kutladı
 
Gecede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner yerli üretimin ve markalaşmanın önemine değinerek, yöresel ürünlerin markası olan Bafra Gıda’yı, yöneticilerini ve çalışanlarını başarılarında dolayı kutladılar.
Gecede konuşma yapan Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı ise geceye katılanlara teşekkür ederek, Bafra Gıda’nın nasıl bu günlere geldiğini anlattı ve bu başarının ailesi ve çalışanlarıyla birlikte geldiğini belirtti. Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı ayrıca yöresel lezzetlerimizi ve diğer sattıkları ürünler için hep en iyisini, en kalitelisi, en uygun fiyatla müşterilerine sunma gayreti içinde olduklarını söyledi.
Ayrıca Bafra Gıda’nın bugünlere gelmesini sağlayan çalışanlara plaketleri de takdim edilerek katkıları için teşekkür edildi. Gece, 10. Yıla özel 10 şanslı kişiye hediye paketlerin verildiği çekilişten sonra müzik dinletisiyle devam etti.
 
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