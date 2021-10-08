Baflılar, Ülkü Yurdu için kenetlendi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu rakı gecesi düzenledi.Baflıları ve Baf Ülkü Yurdu sempatizanlarını bir araya getiren gece başkan Ahmet Ertay’ın konuşması ile başlarken, geceye Güzelyurt bölgesi milletvekillerinden de katılanlar oldu.Hilkat Park Restorant’ta düzenlenen gecede kulüp yararına katkı da toplandı.Geceye katılanlar, Hilkat Park Restoran’ın nezih ortamında, Dila’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde coşkulu bir gece geçirdiler.