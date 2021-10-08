banner583
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
21 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
28 0
 
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
376 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
98 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
54 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
61 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
38 0
banner661

Baflılar, Ülkü Yurdu için kenetlendi

banner476

banner714
Baflılar, Ülkü Yurdu için kenetlendi
 
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu rakı gecesi düzenledi.
Baflıları ve Baf Ülkü Yurdu sempatizanlarını bir araya getiren gece başkan Ahmet Ertay’ın konuşması ile başlarken, geceye Güzelyurt bölgesi milletvekillerinden de katılanlar oldu.


Hilkat Park Restorant’ta düzenlenen gecede kulüp yararına katkı da toplandı.
Geceye katılanlar, Hilkat Park Restoran’ın nezih ortamında, Dila’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde coşkulu bir gece geçirdiler. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.