Baflılar tombala gecelerinde coşuyor

Baf Ülkü Yurdu tesislerinde sahne alan Voice Of Cyprus grubu, canlı performanslarıyla mest ederken, Mulla Hasan &Susami isimli komedi tarzı parodi konuklardan büyük alkış aldı

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü tarafından düzenlenen bol müzikli ve eğlenceli geleneksel tombala geceleri devam ediyor.Geçtiğimiz Pazartesi gecesi, Baf Ülkü Yurdu tesislerinde yoğun katılımla gerçekleşen gecede, Voice Of Cyprus grubu muhteşem bir performansla sahne aldı.Alpay Volkan Sanat Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan Tahsin Abdullahoğlu ve Kemal Yazgan oyunculuğundaki Mulla Hasan &Susami isimli komedi tarzı parodi konuklardan büyük alkış aldı.Mert Metinkal’ın sunuculuğunu yaptığı gecede kulübe katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara plaketler takdim edildi.,Gecede kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Ahmet Ertay, Baf Ülkü Yurdu’nun başarılarının devamı için camianın kulübe daha çok sahip çıkması gerektiğini ifade etti.