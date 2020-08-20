banner411
banner69
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
25 0
Salih ile Esin, 'devam' dedi
Salih ile Esin, 'devam' dedi
249 0
 
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
26 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
33 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
33 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
33 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
banner460

Baflılar tombala gecelerinde coşuyor

banner476

Baf Ülkü Yurdu tesislerinde sahne alan Voice Of Cyprus grubu, canlı performanslarıyla mest ederken, Mulla Hasan &Susami isimli komedi tarzı parodi konuklardan büyük alkış aldı

Baflılar tombala gecelerinde coşuyor
 
 
Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü tarafından düzenlenen bol müzikli ve eğlenceli geleneksel tombala geceleri devam ediyor.


Geçtiğimiz Pazartesi gecesi, Baf Ülkü Yurdu tesislerinde yoğun katılımla gerçekleşen gecede, Voice Of Cyprus grubu muhteşem bir performansla sahne aldı.


Alpay Volkan Sanat Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan Tahsin Abdullahoğlu ve Kemal Yazgan oyunculuğundaki Mulla Hasan &Susami isimli komedi tarzı parodi konuklardan büyük alkış aldı.




Mert Metinkal’ın sunuculuğunu yaptığı gecede kulübe katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara plaketler takdim edildi.,





Gecede kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Ahmet Ertay, Baf Ülkü Yurdu’nun başarılarının devamı için camianın kulübe daha çok sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.