Aslızen, Acapulco’da mest etti

Ünlü pop müzik sanatçısı Aslızen, kendine has şarkıları, muhteşem sesi ve sahne performansı ile sahne aldığı Acapulco’da hayranlarını mest etti

Türk pop müziğin güçlü kadın seslerinden Aslızen, geçtiğimiz hafta sonu Acapulco Otel’de sevenleriyle buluştu.Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aslızen, güçlü sesi ve sahne performansı ile adeta sahnede devleşti.Şarkıcı, ‘Duyanlara Duymayanlara’ şarkısını seslendirdikten sonra kendisini dinlemeye gelen çocukluk arkadaşları için “Benim için o kadar kıymetli ki burada oluşunuz.Böylesine bir mutluluğun para pul ve şöhretle ölçülmesi mümkün değil. Altı yaşından beri beni hiç yalnız bırakmayan dostlarım bugün benimle birlikteler. Onlar için de bir alkış rica ediyorum. İyi ki sizi biriktirmişim” sözleriyle alkış aldı…Gecede ayrıca konuk sanatçı olarak da sahne alan opera sanatçısı Hakan Arsev de Aslızen ile düet yaparak büyük beğeni topladı.