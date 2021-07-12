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Altın kolyesi olay yarattı

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Fransa'nın turistik bölgelerinden Cannes'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü manken Bella Hadid'in kırmızı halıda taktığı Schiaparelli imzalı "altın akciğer" temalı kolyesi moda dünyasının gündemine oturdu

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Altın kolyesi olay yarattı

Dünyanın en büyük sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali devam ediyor… Ünlü manken Bella Hadid, Tre Piani (Üç Kat) isimli filmin prömiyeri için kırmızı halıda derin dekolteli uzun siyah bir elbisesiyle katıldı.

“Altın akciğer” isimli tasarımıyla Bella Hadid, kırmızı halının en çok konuşulan ismi oldu.

Kırmızı halıya katılan ünlü manken Bella Hadid’in dün kullandığı aksesuar uluslararası moda dünyasında gündem oldu. Siyah elbisesinin üzerine taktığı tasarımcı Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli kolye ile göğüslerini koruması dikkat çekti.
24 yaşındaki Hadid, Schiaparelli’nin 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait tasarımında insan akciğerinden ilham alındı. Derin göğüs dekoltesinin üzerine yerleştirilen kolyede altının yanı sıra kristal taşlar da bulunuyor.

Markanın yeni sezonu için tasarlanan ürünün fiyatının ise on binlerce dolar olduğu tahmin ediliyor.

Akciğer tasarımlı altın kolye ile ilgili tasarımcısı Roseberry, “Covid-19 zamanlarında nefes alma olgusuna saygımı sunmak ve ciğerlerin üzerine kristal yerleştirerek onu ölümsüz kılmak istedim” ifadesini kullanmıştı.

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