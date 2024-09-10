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Adriana Lima göz doldurdu

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima, oldukça zayıflamış yeni görünümüyle “The Thicket“ filminin dünya prömiyerine katıldı

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Adriana Lima göz doldurdu
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Victoria’s Secret’in en ünlü isimlerinden eski model Adriana Lima, geçtiğimiz yıl görüntülenmiş son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada, Lima’nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti.

Lima, estetik iddialarını yalanlayıp “Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü… İlginiz için teşekkürler.” ifadelerini kullanmıştı ama takipçilerini pek de ikna edememişti.

43 yaşındaki ünlü manken 4 Eylül’de Los Angeles, Kaliforniya’da “The Thicket” filminin dünya prömiyerine katıldı.

RAT & BOA markalı beyaz bir takım tercih eden Adriana Lima’ya eşi ve çocukları da eşlik etti.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima, zayıflamış yeni görünümüyle tekrar sosyal medyada gündem oldu.

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