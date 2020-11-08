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4 bin 580 TL’lik kombin

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Demet Akalın, yaklaşık 5 bin TL'lik alışveriş stili ile dikkat çekti

4 bin 580 TL’lik kombin
Giyim tarzı ve marka tutkusu ile konuşulan şarkıcı Demet Akalın, yaklaşık 5 bin TL'lik alışveriş stili ile dikkat çekti.
Demet Akalın, önceki gün yakın arkadaşı Esra Balamir'le birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da öğle yemeği yiyen Demet Akalın ve Esra Balamir, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı.
48 yaşındaki Ünlü şarkıcı, ABD'li pop yıldızı Beyonce ve bir spor markasının işbirliği ile piyasaya çıkan IVY Park takımı ile görüntülendi.
Beyonce ve Adidas markasının iş birliğiyle piyasaya çıkan IVY Park takımını giyen
şarkıcının, eşofmanının 2 bin 200 TL, çantasının 830 TL ve ayakkabısının ise bin 550 TL olduğu öğrenildi. Akalın’ın kıyafetlerinin toplam bedeli ise
4 bin 580 TL...
Demet Akalın'ın üzerindeki ürünlerin fiyatları şöyle:
Eşofman üstü: Bin 200 TL
Eşofman Altı Bin TL
Çanta: 830 TL
Ayakkabı: Bin 550 TL
 
 
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