31 yıl sonra muhteşem buluşma

90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da bir araya geldi

90'lı yılların efsane grubu İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Özlemle beklenen grubun dönüşü ise efsane oldu. Konsere gelenler şarkıların neredeyse hepsini ezbere söyledi.90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, gruptan ayrıldıktan sonra kariyerlerine yıllardır solo olarak devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.Efsane grup yıllar sonra ilk konserini geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava'da verdi. Grup iki gün üst üste sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserler serisinin ikinci gününde de kapıda kuyruklar oluştu31 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmayı çok özlediğini belirten fenomen grup, unutulmaz 'Özledim' şarkısını misafirlerine hitap ederek 'Özledik Sizi Biz' olarak seslendirdi. Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran 3 bin kişinin hemen her şarkıyı ezbere söylediği gecede tam bir müzik şöleni yaşandı.Dinleyicilerin duygusal şarkılarda telefonlarının ışıkları yakarak gruba eşlik etmesiyle, Kuruçeşme'de muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Konserin sonunda izleyicilerin tezahüratları eşliğinde sahneye dönen grup 'Ara Ara', 'Öyle Bir Geçer Zamanki' ve 'Anlayamazsın' şarkılarını seslendirdi.Sosyal medya hesabında paylaşım yapan"Biz bu birlikteliğin ilk haberi duyulduğundan beri ve geçirdiğimiz perşembe gecesi ve dün akşamki konser sonrası göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürümüzü sanırım ancak bu fotoğraf ile ifade edebiliriz" notunu düştü.İzel ise "30 yıl aradan sonra konserimize göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkürler" ifadelerini paylaştı.