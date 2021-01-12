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Züleyha Karaman'ın “Bir Liderin Son Sözleri” isimli kitabı yayımlandı

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Züleyha Karaman'ın “Bir Liderin Son Sözleri” isimli kitabı yayımlandı
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Gazeteci Züleyha Karaman, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın hastanedeki son günlerini ve “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir cumhuriyettir!” sözünün hikayesini, “Bir Liderin Son Sözleri” isimli kitapta derledi.

Denktaş’ın söz sözlerinin tarihi bir vasiyet olduğuna ve son nefesinde “bağımsızlık” dediğine işaret eden Züleyha Karaman “Söyleyin onlara; burası bağımsız bir Cumhuriyettir! cümlesi hayattaki son sözleriydi. Rumlara hitaben söylenen bu söz aslında sadece Rumlar’a değil, tüm dünyaya bir mesaj, tarihi bir vasiyetti.  Ölüm döşeğinde söylenen o söz, ölümünün üzerinden geçen 9 yılda, daha da önemli ve anlamlı bir söz haline geliyordu. Bunları derli toplu yazmasam, görevim eksik kalırdı. Büyük Türk milletinin, tarihi vasiyete sahip çıkacağına olan tüm inancım ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı ölüm yıldönümünde saygı, şükran, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, önsöz yazısında, “Rauf Raif Denktaş’ın, hakkında yığınla yazı ve sayısız kitap yazılmış bir lider olduğunu belirterek, “Ama onun o çok zengin ve çok hareketli yaşamına veda ettiği acılı ve duygusal zaman kesitini dakikası dakikasına anlatan bir kitabı yazabilme olanağı sadece Züleyha Karaman’a nasip oldu… Çünkü büyük liderin yaşamının o son aşamasında Anadolu Ajansı Kıbrıs Temsilcisi olarak geceli gündüzlü hastaneyi mekan tutan, onun son günlerine dair hiç bilinmeyenleri dakik şekilde not defterine yazan, Denktaş’ın en yakınlarının duygularını onlarla yüzleşerek kayıt altına alan işinin ehli gazeteciydi… Gözlem ve tespitlerini kalıcı bir belgeye dönüştürmeseydi, mesleğine ve tarihe karşı haksızlık yapmış olacaktı…” ifadelerini kullandı.

“BAŞ İÇİ KİTABI”

Kitabın sunuş yazısını yazan Gazeteci-Yazar  Mesut Günsev de, bu haberleri yazarken Züleyha Karaman’ın  kalbini de ortaya koyduğunu belirterek, “Tarihe not düşmüş. Baş ucundan daha çok ‘baş içi’ bir kitaba daha imza atmış” ifadesine yer verdi.

İstanbul’da basılan kitabın kısa sürede KKTC’ye ulaşacağını belirten Züleyha Karaman, 86 sayfadan oluşan kitabın arşiv niteliğinde olduğunu, ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında 18 Mart 2008’de şehitlikte geçen ve Denktaş’ın, “Hristofyas’a iki devletli çözümden yana olduğunu söyle” önerisinde bulunduğu bir sohbetin hikayesinin de kitapta yer aldığını kaydetti.

Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman’ın, Annan Planı referandum sürecini anlatan, ön sözünü dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı “Tarihe Tanık Olduk” isimli kitabı Ocak 2005 yılında yayımlanmıştı.

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