Zengin koleksiyondan oluşan bir sergi

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

Türki Cumhuriyetlerden Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturacak eserler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümünde düzenli olarak sanatseverlerle buluşacak.

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü de aynı çatı altında buluşturuyor. Tataristan ise müzede ve düzenlenen karma sergilerde eserleri ile temsil edilen ülkelerin başında geliyor.

Türki Cumhuriyetlerden Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturacak eserler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümünde düzenli olarak sanatseverlerle buluşacak. 3 Nisan’da açılışı yapılacak olan Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi ile birlikte daimi Tataristan bölümü de ziyarete açılacak.

Açılışı yapılacak olan sergide, Tataristanlı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve resimler, ülke kültürünü yansıtan kılıçlar, Tatar milli giysileri, halılar, cami maketleri gibi pek çok eser yer alacak.

Sergilenecek koleksiyonda, Tataristan tarihinde önemli bir yeri olan ve milli kahraman olarak görülen Süyümbike Sultan ile ilgili dikkat çekici eserler bulunuyor. Kazan Hanlığı’nı yöneten Tatar Sultanı Süyümbike, aynı zamanda tarihteki en önemli kadın hükümdarlardan biri olarak da öne çıkıyor. Sergide, Süyümbike Sultan’ın heykeli ve kullandığı giysilerin yeniden yapım örnekleri sanat ve tarihseverlerle buluşacak. Altın ve değerli taşlarla işlenmiş, en iyi ustalar tarafından yapılmış duvar halısı da serginin ilgi çekici eserlerinden. Altın Doğu olarak anılan sultan kılıcı ile Kul Şerif Camii maketi de Tataristan kültürün önemli parçaları olarak sergide yer alacak. Kazan’daki Kul Şerif Camii, Kazan Kremlin Bölgesi’nde bulunan ve Avrupa’nın en büyük Müslüman tapınaklarından biri olarak Tataristan’ın ana camisi olarak biliniyor. Minarelerinin ve kubbesinin mavi rengi nedeniyle, halk arasında “Mavi Cami” olarak da biliniyor. Sergide ayrıca, Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını yansıtan pek çok eser de sanatseverler ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

