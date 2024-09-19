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“Yüzyıllık Destan” pazartesi Tatlısu’da sahnelenecek

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 Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyunu, 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Tatlısu’da sahnelenecek.

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“Yüzyıllık Destan” pazartesi Tatlısu’da sahnelenecek
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Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları iş birliğinde Tatlısu’da köy meydanında sahnelenecek oyun, ücretsiz ve halka açık olacak.
 
Yönetmenliğini Barış Erdenk, metin yazarlığını Haluk Özenç'in yaptığı oyun 23 Nisan 1920'de Meclis açılıncaya kadar neler yaşandığını, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kol kola çıktıkları süreci, Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini anlatıyor.
Oyunun dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, müziği Gürkan Çakıcı imzasını taşıyor.
 
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