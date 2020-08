Yessenbayev'in eserleri büyük beğeni topladı

Sanatçı Orazbek Yessenbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, " Bisiklet Turu, Hasat, Kuğu Gölü, Orkestra ve Pireyi Fil Yapmak" adlı eserleri tuvaline resmetti

Sanatçı Orazbek Yessenbayev Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, " Bisiklet Turu, Hasat, Kuğu Gölü, Orkestra ve Pireyi Fil Yapmak" adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.Sanatçı Orazbek Yessenbayev'in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı çeşitli isim ve konulardaki yağlıboya resimleri kendine has tekniği ile resmetti. Orazbek eserlerinin genelinde Orta Asya Türk kültürü ile Kıbrıs Türk kültürünü harmanlayarak modern dünyanın genel izlerini yansıttı.Ayrıca sanatçının bazı eserlerinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin de izleri görülmektedir.ORAZBEK YESSENBAYEV: "BİRLİKTE VE UYUM İÇİNDE YAPILAN HER İŞ VE MÜCADELE BAŞARIYA ULAŞIR"Sanatçı Kuğu Gölü adlı eserinde esinlendiği ünlü Kuğu Gölü balesindeki bir sahneyi tuvale yansıtarak balerinlerin estetik hareketlerine ve birlikteliğe vurgu yapmaktadır. ikinci eseri olan Bisiklet Parkurunda, bir yarış esnasındaki bisiklet takımını resmetmiştir. Sanatçı burada bisikletçilerin bir takım ruhu ile hareket ettiklerini ve başarıya ulaşmak için ortaya koydukları mücadeleyi tuvale aktarmıştır. Orkestra adlı bir başka eserinde ise orkestra şefinin sanatçılarla muhteşem uyumunu resmetmiştir. Sanatçı Hasat adlı eserinde de bir yıllık mücadelenin sonucunda çiftçilerin ürünlerinin hasatlarını gerçekleştirmek için tarlalarına gidişlerini tasvir etmiştir. Sanatçı bu eserinde ayrıca Kıbrıs kültüründe kullanılan araba, alet ve kıyafetleri resmetmiştir. Orazbek son eserine ise Pireyi Deve Yapmak deyimininden esinlenerek bunu eserine Pireyi Fil Yapmak olarak yansıtmıştır. Sanatçı tüm eserlerinde vurgu yaptığı ana tema birlikte ve uyum içinde yapılan her işin ve mücadelenin başarıya ulaşacağıdır.ORAZBEK YESSENBAYEV KİMDİR?27 Şubat 1960 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi.1983 yılında Alma-Ata kentinde bulunan Gogol Sanat Koleji'nden mezun oldu.1986-1993 yılları arasında ZhurgenovAlmatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde okudu.2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmenlik görevi yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir.Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir.1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaktadır.2004 yılında Almatı şehrinde “Vernisaj” adlı kişisel sanat sergisini açtı. 2012 yılında A.Kasteev Müzesi'nde düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 Yıllık Bağımsızlığı” ve “Kazakistan Destanı” adlı sanat sergilerine katıldı. Bulgaristan’nın Sofya kentinde düzenlenen "Lessendra" adlı uluslararası sanat sergisi yarışmasına katıldı. 2019 yılında «Triple Memory» kişisel sanat sergisini açtı.