“YDÜ’nün müzeleri dünya standartlarında”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi olma özelliği taşıyan “Yeni Öğretim Yılı” sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanlarının resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan eserlerinin bir araya getiren sergiyle birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret eden, Tokat Protokol Heyeti onuruna resepsiyon verildi. Heyette, Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve yardımcısı Çağrı Somtürk ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yer aldı.Heyet onuruna verilen resepsiyon ve sergi açılışı öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt sırasıyla birer konuşma yaptı.Yeni eğitim yılını büyük bir heyecanla karşıladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasına sanat eğitiminden söz ederek başladı. “Sanat yeni düşünceler doğurur yeni ufuklar açar ve insanda farklı bir bakış açısı oluşturur” diyen Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrenci ve akademisyenlerine sağladığı olanakların yanında, kurduğu müzeler ve yarattığı kültür sanat ortamı ile akademik hayatı bambaşka bir seviyeye taşıdığını söyledi.Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını “Umudumuzun ve heyecanımızın her daim taze kalmasını olanaklı kılan, başkalarının hayal etmeye cesaret edemediklerini gerçekleştirerek yaşamamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine teşekkür ediyoruz” sözleriyle sonlandırdı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Türk dünyasından sanatçıların modern eserleri ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü ve tarihini yansıtan pek çok tarihi objeyi, zengin koleksiyonlarıyla aynı çatı altında toplayan, Yakın Doğu Oluşumu Müzelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgenin önemli kültür sanat merkezlerinden birine dönüştürdüğünü söyledi.“Toplumlar ancak sanatın dönüştürücü gücü ile bilimin itici gücünü birleştirerek ilerleyebilir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin son dönemde imza attığı projelere de değindi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde seri üretim çalışmaları tüm hızıyla devam eden yerli ve milli otomobilimiz GÜNSEL, bütün tasarım ve AR-GE çalışmaları üniversitemiz bünyesinde tamamlanan KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analizi kiti, uluslararası proje ortağı olduğumuz ve yakın zamanda halkımızın kullanımına sunduğumuz COVID-19 önleyici nazal spreyimiz, Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezimizde başta COVID-19 olmak üzere pek çok viral hastalık için yürüttüğümüz aşı geliştirme projeleri üniversitemizi, ülkemizi ve toplumumuzu geleceğe taşıyacak önemli bir vizyonun sonucudur” dedi.Anavatan Türkiye’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Anavatanımızdan gelerek bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.Sanatın, hayatımızın her noktasında farklı şekillerle hep bizimle olduğunu söyleyen Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt ise, “Sanat, insanoğlunun geçmişi ve geleceğidir” dedi. Daha önce birçok yer gezip birçok müze gördüğünü söyleyen Av. Yusuf Beyazıt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruculuğunu üstlendiği müzelerin sahip olduğu kültür zenginliğinin dünya standartlarında olduğunu vurguladı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi olan Yeni Öğretim Yılı Sergisini gezerken çok etkilendiğini de söyleyen Av. Yusuf Beyazıt, “Buradaki her bir eser adeta bir doktora konusu olacak hüviyettedir. Ben inanıyorum ki, tüm dünyadan insanlar akın akın buraya gelerek bu kültürü yerinde görmek isteyecek” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi ve Günsel Ailesi’ne teşekkür eden Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, "Yakın Doğu Üniversitesine ve Günsel ailesine sanata ve bilime verdikleri değerden dolayı ve ayrıca bu ileri görüşlü yanlarıyla Kıbrıs kültürüne katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi, sahip olduğu zengin ve geniş bilgi birikimi ile daha birçok insana ışık tutup yol gösterecek” dedi.