“YDÜ’nün her üretimi bizi dünyaya taşıyor”

Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Varoluş” adlı kişisel resim sergisi Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açıldı. Tatar “YDÜ’de üretim var. Hayata geçirdikleri her bir üretim bizi dünyaya taşıyor” ifadelerini kullandı

Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 30 eserden oluşan “Varoluş” adlı kişisel yağlı boya resim sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 387’inci sergisi olan “Varoluş”, 30 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.Sergi ile birlikte Kırgız heykeltıraş Isken Abdaliev tarafından yapılan Aşık Mene büstünün açılışını da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel birlikte yaptı.Son 10 günde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde açılan altı serginin açılışını yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizdeki sanatsal üretimin gücü ve bizlere verdiği özgüvenle dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Ambargo ve kısıtlama gibi çağdışı uygulamalarla bizlere haksızlık yapacaklarını sansalar da burada ortaya çıkan üretim, motivasyon ve enerjiye kimse dur diyemiyor. Çünkü burası üretmeye devam ediyor” dedi.Bütün dünyaya kendimizi kabul ettirmek için “üretmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ortaya çıkardığı eserler ve projelerle sürekli üreten Yakın Doğu Üniversitesi’nde başarı vardır, Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretim vardır. Hayata geçirdikleri her bir üretim bizi dünyaya taşıyor ve taşımaya devam ederek bizlere vurulmaya çalışan prangaları yıkacak” dedi.Sanatçı Aşık Mene’ye de eserleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Aşık Mene için “Sanatçımız Aşık Mene, üretken yapısını, düşünce ve duygularıyla birleştirerek yıllardır sanata emek veren ve güzel eserlere imza atmış olan ve en önemlisi de bizim öz sanatçımızdır” dedi.Sanat altyapısı olmayan bir toplumun bilimle de gerçek anlamda tanışamayacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Yeni ve yaratıcı bilimsel buluşlar, ancak derin sanatsal altyapısı olan toplumlardan çıkar. Sanat, bilimi; bilim ise teknolojiyi doğurur. Varlığımızı, ürettiğimiz müddetçe sürdürebileceğimiz bilinciyle, Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanatta ve inovasyonda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education’ın geçen hafta açıkladığı verilere göre Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in de işaret ettiği gibi; Yakın Doğu Üniversitesi olarak ulaştığımız bu başarı, sistemli bir strateji ve vizyonun ürünüdür” ifadelerine yer verdi.Varoluş sergisi nedeniyle sanatçı Aşık Mene’yi de kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasını, “Birçok önemli projeye imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle bizlere önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel Ailesi’nin her bir ferdine, sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.“Varoluş” isimli kişisel yağlıboya resim sergisinin açılışında konuşan Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mane de, “Bizler sanatçılar olarak duygu üreten işçileriz. Varoluş amacımız, işimiz gücümüz dugu üretmek. Bu duyguları da mensubu olduğumuz toplumun kültüründen, tarihinden, bugününden ve yarına yönelik hayallerinen alıyoruz” ifadesini kullandı.“Bizler duyguları üretirken, üniversiteler bilim ve yöntem üreten kurumlar olarak bu duyguların nasıl daha canlı bir biçimde üretilebileceği konusunda sürekli araştırmalar yaparak yöntemler geliştirir, gelecekteki sanatçıların var olması için zemin hazırlarlar. Yakın Doğu Üniversitesi, sanatsal ve kültürel alanda attığı adımları ve kuruculuğunu yaptığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile çok önemli bir misyon üstleniyor” ifadelerini kullanan Aşık Mene, “Bir sanatçı olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin eşi ve emsali olmayan bir oluşum olarak, her geçen gün büyüyen bir birikimle bölgenin ve dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olacağına inanıyorum” dedi.